Kağıthane deresindeki kirlilik 20 kat fazla çıktı

Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait aracın Kağıthane Deresi'ne atık su boşaltması sonrası alınan numunelerde kirliliğin 20 kat fazla çıktığını açıkladı.

Sudan alınan numunelerin bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildiğine yer verilen açıklamada “16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlenmiştir” denildi.

Güvenlik kamerası tespit etti

DHA'nın haberine göre; açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik kamerası kayıtlarından da rahatlıkla görülebildiği üzere son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vidanjörleri düzenli şekilde Kâğıthane Deresi’ne zararlı atık su boşaltmaktadır. Konuyu 15 Eylül 2022 günü yaptığımız açıklamalar ve İBB Meclisi’ne verdiğimiz soru önergesi ile kamuoyuna aktardık. Ayrıca sudan aldığımız numuneler bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildi.

Su kirliliği 20 kat arttı

16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Atık Suları Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne göre ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılacak atık suların kimyasal oksijen ihtiyacı 600 mgO2/L olması gerekirken numunemizde kimyasal oksijen ihtiyacının 12.416 mgO2/L olduğu tespit edilmiştir. Atık suyun kirlilik derecesini belirleyen ölçünün 20 kat fazla çıkması durumu bütün açıklığıyla ifade etmektedir. Haliç’in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir.”

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