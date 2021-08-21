Kağıthane Devri Ekipler Amirliğine gelen intihar ihbarı üzerine metro istasyonuna giden polis ekipleri, kamera kayıtlarına takılarak yakayı ele veren hırsızı güvenlik görevlisiyle birlikte yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde Kağıthane Metro İstasyonundan intihar ihbarı alan Kağıthane Devri Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine gitti.

Son günlerde Kağıthane’de metrolara dadanan hırsızın istasyonda yakalandığı anlar istasyon içindeki kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsızın istasyon içinde güvenlik görevlisi tarafından yakalandığı ve zapt edilmeye çalışıldığı görüldü.

UYUŞTURUCU MADDE SUÇUNDAN ARANIYOR

Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada hırsızın Fatih C. (28) olduğunu tespit etti. Hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi. Bu sırada polislerin yanına gelen metro şantiyesinin görevlisi de kablo çalmaya çalıştığı sırada kaçtığını bildirdi.

Metroda suçüstü yakalanan hırsızın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı öğrenildi. Hırsız F.C. polis ekipleri tarafından Sadabad Polis Merkezine götürüldü.





Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kağıthane metrosuna intihar ihbarı için giden polis, hırsızı suçüstü yakaladı VİDEO













