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    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

    ilçede gerçeklene uygulamada; araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GTB) yapıldı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 13:32
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    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

    İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "dar alan uygulaması" gerçekleştirdi.

    Uygulamada 13 yunus polisi, 7 yıldırım ekibi yer aldı.

    GBT KONTROLÜ, ARAÇ VE MEKAN DENETİMİ

    Uygulamada 288 kişinin GBT’si kontrol edilirken, 76 araç ile 22 motosiklet arandı; 15 halka açık mekan da denetledi.

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    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #2

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #3

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #4

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #5

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #6

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #7

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #8

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #9

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #10

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #11

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #12

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #13

    Kağıthane polisinden dar alan uygulaması #14

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