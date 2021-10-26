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- Kağıthane polisinden dar alan uygulaması
Kağıthane polisinden dar alan uygulaması
ilçede gerçeklene uygulamada; araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GTB) yapıldı.
- İHA
- 26.10.2021 - 13:07
- Güncelleme : 26.10.2021 - 13:32
İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "dar alan uygulaması" gerçekleştirdi.
Uygulamada 13 yunus polisi, 7 yıldırım ekibi yer aldı.
GBT KONTROLÜ, ARAÇ VE MEKAN DENETİMİ
Uygulamada 288 kişinin GBT’si kontrol edilirken, 76 araç ile 22 motosiklet arandı; 15 halka açık mekan da denetledi.