Kağıthane polisinden uyuşturucu operasyonu

Bir eve düzenlenen baskında 7,5 kilogram uyuşturucu maddesi marihuana ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Timi, Gültepe’de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Önceden uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılan Mertcan M., polis ekiplerince yakalandı.

EVİNDE 7,5 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Daha sonra şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, merdivenin içerisinde gizlenmiş yaklaşık 7.5 kilogram marihuana ele geçirdi. Aramalara devam eden ekipler, 15 adet Hint kök keneviri, ruhsatsız tabanca ve 49 adet mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 485 lira ve 2 adet cep telefonu buldu.

AİLESİNDEN 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Aramaların tamamlanmasının ardından Mertcan M. ile birlikte Melek T. (33), Sami T. (30), Cesur T. (38) ve Nazife G. (19) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden Cesur T.’nin “kasten yaralama” suçundan arandığı ortaya çıktı. Melek T., Mertcan M. ve Nafize G.’ye “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan, Mertcan M.’ye ayrıca “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mertcan M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Melek T. ve Nazife G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kağıthane'de polis merdivenin içinde 7,5 kilogram marihuana yakaladı