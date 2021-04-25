Girdiği 7 iş yerini soyarak esnafın kabusu haline gelen kapüşonlu suç makinesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane ve Şişli’de bu ay içerisinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, iki ilçede kilitli olan 7 iş yerini çeşitli şekillerde girerek soydu.

Kasalardaki bozuk paraları çalarak kayıplara karışan ve bölge esnafını isyan ettiren hırsız, polisi harekete geçirdi.

YÜZLERCE KAMERA İZLENDİ

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı noktadan başlayarak yüzlerce kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Olaylarda giydiği kıyafetin aynı olduğunu fark eden polis ekipleri, şahsın yürüyüş ve yüz hatlarını da belirledi. Ortabayır Mahallesi’nden başlayan görüntü takibi Şişli Kuştepe Mahallesi’nde son buldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şahsın semte girdiğini belirleyen Kağıthane polisi, fiziki olarak devam ettikleri çalışmalarda şahsın, emniyette 7 adet “iş yerinden hırsızlık”, “evden hırsızlık” ve 7 adet ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından kaydı olan Osman Tolga Y. olduğunu tespit etti.

Şişli’de de yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle başlatılan çalışmaları sürdüren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe bölgesinde giriş ve çıkışları kapatarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kağıthane ve Şişli'deki iş yerlerini hedef alan hırsız yakalandı ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda 7 olayın faili olan hırsız, Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan hırsız, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin tamamlamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.