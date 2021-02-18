Kağıthane'da faciadan dönülen kaza kamerada

Kağıthane'de yolda yürüyen aile, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, işe gitmek için otomobiline binen sürücü, yokuş aşağıya inmeye başladı.

Kısa bir süre sonra buzlanan yolda aracın kayması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

GECEKONDUNUN ÇATISINA UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil o esnada çocuklarıyla yürüyen bir ailenin üzerine doğru kaymaya başladı. Durumu fark ederek direksiyonu sola kıran sürücü, kaldırımı aştıktan sonra bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu.

Kağıthane’de yolda kayan otomobil gecekondunun çatısına uçtu ViDEO

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ailesi ve yanlarında yürüyen çocuk ise santimetre farklıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.





İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından tutanak tutulurken, otomobil ise vinç yardımıyla kurtarılarak emniyet otoparkına götürüldü.















