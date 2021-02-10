Kağıthane'da inşaata kum döken kamyon devrildi

Yola devrilen kamyon, sokakta bulunan bir araca hasar verdi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Enis Sokak içerisindeki inşaat alanına gelen bir kamyon, kum boşalttığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Sokakta kimsenin olmaması yaralanmanın önüne geçerken, park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı.

Kamyon ise ihbar üzerine olay yerine gelen ekipleri müdahalesi ile kaldırıldı.

İstanbul'da inşaata kum döken kamyon yola devrildi