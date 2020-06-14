Markete giden 19 yaşındaki genci bıçakla yaralayıp gasbeden 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi'nde, markete gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Erdinç D., otomobille yanına gelen 4 kişi tarafından gasbedildi.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Otomobilden inen 4 kişi, Erdinç D.’den telefonunu isterken Erdinç Ç. ise şüphelilere direnmeye çalıştı. Ancak şüphelilerden biri genci sol kalçasından bıçakladı.

Gaspçılar olayın ardından ise geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.

Kağıthane'de markete giden genci bıçaklayıp gasbettiler

YARALI KENDİ ÇABASIYLA HASTANEYE GİTTİ

Kanlar içinde yere yığılan Erdinç D. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin Sinan G.’ye ait olduğunu tespit etti.

4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Adresi belirlenen Sinan G. ve otomobil içinde bulunan Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö. evlerinde gözaltına alınarak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.