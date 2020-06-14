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- Kağıthane'de markete giden genci bıçaklayıp gasbettiler
Kağıthane'de markete giden genci bıçaklayıp gasbettiler
- DHA
- 14.06.2020 - 14:21
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi'nde, markete gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Erdinç D., otomobille yanına gelen 4 kişi tarafından gasbedildi.
BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Otomobilden inen 4 kişi, Erdinç D.’den telefonunu isterken Erdinç Ç. ise şüphelilere direnmeye çalıştı. Ancak şüphelilerden biri genci sol kalçasından bıçakladı.
Gaspçılar olayın ardından ise geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.
Kağıthane'de markete giden genci bıçaklayıp gasbettiler
YARALI KENDİ ÇABASIYLA HASTANEYE GİTTİ
Kanlar içinde yere yığılan Erdinç D. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin Sinan G.’ye ait olduğunu tespit etti.
4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Adresi belirlenen Sinan G. ve otomobil içinde bulunan Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö. evlerinde gözaltına alınarak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.