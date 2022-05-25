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    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü

    Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki bir genç kalbinden vurularak öldürüldü. Cinayet anı kameralara yansıdı.
    • 25.05.2022 - 09:45
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    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi üzerinde saat 23.30 sıralarında karşılaşan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23), tartışmaya başladı.

    Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ortalık bir anda karıştı.

    Kalbinden vuruldu

    Birbirine giren gençler, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı.

    Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü.

    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü #1

    Hastanede can verdi

    Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt’u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü.

    Nurullah Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü #2

    Bekçilere de ateş eden saldırgan vurularak yakalandı

    Sesleri duyarak bölgeye gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi.

    Bu sırada Yunus Ç., bekçilere de ateş etmeye başladı.

    Bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.’yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı.

    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü #3

    Polis diğer şüpheliyi arıyor

    Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., “kasten öldürme”, “görevli memura mukavemet” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA'nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.‘yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü #4

    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü #5

    Kağıthane’de 22 yaşındaki genç öldürüldü #6


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