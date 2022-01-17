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- Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Süratle ilerleyen otomobilin yön tabelası diğerine çarpması sonucu oluşan kazada, 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 17.01.2022 - 09:26
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, süratle gelerek yön tabelasının direğine çarptı.
ARAÇ YOLA SAVRULDU: 4 YARALI
Kazanın ardından otomobil yola savrulurken, yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin süratle geldiği ve direğe çarparak savrulduğu görüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.