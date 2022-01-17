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    Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Süratle ilerleyen otomobilin yön tabelası diğerine çarpması sonucu oluşan kazada, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 09:26
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    Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, süratle gelerek yön tabelasının direğine çarptı.

    ARAÇ YOLA SAVRULDU: 4 YARALI

    Kazanın ardından otomobil yola savrulurken, yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin süratle geldiği ve direğe çarparak savrulduğu görüldü.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Kağıthane de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada #1

    Kağıthane de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada #2

    Kağıthane de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada #3


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