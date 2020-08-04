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    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada

    Aralarında husumet bulunan iki kişiden biri, kavga ettiği kişi ve kardeşiyle beraber kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi daha silahla yaralayarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 11:34
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    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde, husumetli olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

    İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

    HUSUMETLİSİ İLE 3 KİŞİYİ VURDU

    Vatandaşlar, kavgaya tutuşan tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeye kapılan taraflardan biri, silahını çıkararak önce husumetli olduğu kişiyi ve kardeşini ardından da kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi daha silahla vurarak yaraladı.

    Dört kişiyi yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada ViDEO

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada #1

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada #2

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada #3

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada #4

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada #5

    Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada #6

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