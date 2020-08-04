Aralarında husumet bulunan iki kişiden biri, kavga ettiği kişi ve kardeşiyle beraber kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi daha silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde, husumetli olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

HUSUMETLİSİ İLE 3 KİŞİYİ VURDU

Vatandaşlar, kavgaya tutuşan tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeye kapılan taraflardan biri, silahını çıkararak önce husumetli olduğu kişiyi ve kardeşini ardından da kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi daha silahla vurarak yaraladı.

Dört kişiyi yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de 4 kişiyi silahla vuran saldırgan kamerada ViDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.