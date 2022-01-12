Kağıthane'de Afrikalı genç gasbedildi

Afrikalı genci darbedip, 3 bin dolarlık kolyesini gasbeden 3 şahıs, polis ekiplerine verilen ihbarla gözaltına alınarak serbest bırakıldı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir binada yaşayan Afrika uyruklu Obinwa Augustine Ochiagha’nın evine, gece saatlerinde 3 şahıs geldi.

AFRİKALI GENCİ DARBEDİP, 3 BİN DOLARLIK KOLYESİNİ ÇALDILAR

İddiaya göre, eve giren şahıslar ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, genci önce darbetti, ardından da boynunda bulunan 3 bin dolar değerindeki kolyesini gasbetti.

Eve girdikten kısa bir süre sonra dışarıya çıkan şahıslar, geldikleri lüks otomobille sokaktan ayrıldı.

DARBEDİLEN GENÇ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Afrika uyruklu Obinwa Augustine Ochiagha’nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gencin kendisini darbeden ve kolyesini çaldığını iddia ettiği şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamda binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, gece saatlerinde binanın bulunduğu sokağa lüks bir otomobilin geldiğini ve içerisinden 3 şahsın inerek binaya girdiğini tespit etti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şahısların 5 dakika sonra ise binadan elinde bir poşetle çıkarak, geldikleri otomobile binip gittikleri belirlendi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahısların bindiği lüks otomobilin plakasını buldu.

Sahibine ulaşan ekipler, buradan yola çıkarak binaya giren şahısların 3 adet suç kaydı bulunan Coşkun T. (34), Mesut Ç. (29) ve Vedat I. (28) olduğunu tespit etti.

Afrikalı gencin de şahısları teşhis etmesi üzerine yakalamaları yapılan 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfadeleri alınan şahıslar, genci darbettiklerini ancak kolyesini görmediklerini iddia etti. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı.