Kağıthane'de arızalanan hafriyat kamyonu araçlara çarptı

Arıza yapan hafriyat kamyonunun yokuş aşağıya kayarak 3 araca çarptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde seyir halinde olan 34 DF 9919 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Bunun üzerine sürücü kamyonu yol ortasında tamir etmeye başladı.

YOKUŞ AŞAĞI KAYIP DEHŞET SAÇTI

Tamir sürdüğü esnada kamyon bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Sürücünün peşinden koştuğu kamyon önce arkadan gelen 34 DTM 747 plakalı otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ise yara almadan kurtuldu.

İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından cadde üzerindeki trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili ince tutanak tuttuktan sonra araçları olay yerinden kaldırdı.