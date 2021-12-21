Kağıthane'de arkadaş katiline müebbet

Çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir'i çıkan tartışma sonucu kurusıkıyla vurarak öldüren Ümit Özer, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Şubat ayında, İstanbul Kağıthane'de tartıştığı çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir'i kurusıkı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ümit Özer hakkında karar çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Özer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yurdal Kandemir'in yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMAMALI"

Şikayetçi avukatı sanığın eyleminin planlı şekilde gerçekleştiğini söyleyerek "İlk müdahale sanık tarafından yapılmıştır. Haksız tahrik hükümleri uygulanmaksızın adam öldürme suçundan hüküm kurulmasını talep ederiz." dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin yaralandığını, sanıkta antisosyal kişilik bozukluğu olduğunu ve buna dair raporları mahkemeye sunduğunu, sanığın bu yüzden haksız tahrik kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Savunma yapan sanık Ümit Özer ise olayda öldürme kastının olmadığını söyleyerek "Maktül annemi arayıp bana mesaj gönderinceye kadar yanına gitmedim. Annemi arayınca yanına gittim. Olay esnasında aldığım darbelerden dolayı travma geçirdim. Daha önce cinayet suçundan cezaevinde yattığını bildiğim için refleksle hareket ettim. Ben gösterilen davranışlara karşı ne tür tepki vereceğimi kestiremiyorum. Bununla ilgili raporu da mahkemeye sundum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

"PİŞMANIM"

Özer son sözünde de "Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti sanık Ümit Özer'e "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığa "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası ve 600 lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

CİNAYETİ EV ARKADAŞINI DÖVDÜĞÜ GEREKÇESİYLE İŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümit Özer ile maktül Yurdal Karademir'in olay tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıktıkları, aralarında önceye dayalı husumet olduğu anlatılıyordu. Sanık Ümit Özer ev arkadaşını darbederek yaraladığı gerekçesiyle maktül Yurdal Karademir'i telefon ile arayıp hem bu olayı, hem de aralarındaki husumeti konuşmak için buluşmak istediği , olay yerinde buluşan sanık ve maktül arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüştüğü, kavga sırasında sanık Özer'in yanında bulunan tabanca ile Kandemir'e 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtiliyordu.