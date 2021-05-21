Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen, asker eğlencesi yapan grup, polis engeline takıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bir grup asker eğlencesi yaptığı sırada, emniyetin önünden geçti. Emniyetin önünden geçen konvoy polis ekiplerine yakalanarak, 31 bin lira ceza aldı.

YUNUS POLİSLERE YAKALANDILAR

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlaması adı altında dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, araçlarına binerek konvoy yapmaya başladı.

İlçenin caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin önünden geçti. Konvoyu fark eden “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.

Kağıthane’de asker eğlencesi yapan grup, emniyetin önünden geçince yakalandı VİDEO

31 BİN 221 LİRA PARA CEZASI

Araçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüler Ahmet K., Yasin G. ve Abdullah U.’ya “Karayollarında saygısızca araç kullanmaktan” maddesinden toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 3 sürücüyle birlikte Oğuz G., Semih M., Nihat B., Kadir U., Erdem Efe Ö. ve Fırat N.’ye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan grup savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



