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    Kağıthane'de AVM'de alüminyum folyolu torbayla hırsızlık: 1 gözaltı

    Teknolojik ürünler satan bir mağazaya giren yabancı uyruklu biri kadın 2 hırsız, tablet bilgisayarları alüminyum folyolu torbanın içerisinde koyup kaçarken x-ray cihazına yakalandı.
    • 30.11.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:43
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    Kağıthane'de AVM'de alüminyum folyolu torbayla hırsızlık: 1 gözaltı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yabancı uyruklu 1'i kadın 2 şahıs, bir AVM'nin teknolojik ürünler sattığı mağazasına girerek ürünleri inceledi.

    Çete, daha sonra piyasa değeri 10 bin lira olduğu öne sürülen ünlü bir markaya ait 2 adet tableti gözlerine kestirdi.

    Şahıslar, 2 adet tableti, x-ray cihazından geçerken yakalanmamak için özel olarak hazırladıkları kalın alüminyum folyolu bir torbanın içine koyarak çalmaya çalıştı.

    X-ray cihazı geçit vermedi

    Kadın hırsız, x-ray cihazından geçtiğinde cihaz sinyal verdi. Panikle koşarak kaçmaya çalışan kadın, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

    AVM’de alüminyum folyolu torbayla hırsızlık VİDEO

    Şüpheli gözaltına alındı

    İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri geldi.

    Ekipler, Moğolistan uyruklu olduğu tespit edilen ve oturum izin süresinin geçtiği öğrenilen 42 yaşındaki kadın hırsız Arvinzaya Munkhtuya’yı gözaltına aldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Moğolistan uyruklu 2 şahsın AVM’de teknolojik ürün satan mağazasında piyasa değerinin 10 bin lira olduğu öne sürülen 2 adet tableti çalmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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