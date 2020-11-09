Kağıthane'de bahis çetesine operasyon: Para çekerken yakalandı

Sanal kumar çetesinin para transferinde kullandığı banka hesabının sahibi, para çekerken suçüstü yakalandı. Şebekenin, işsizler adına açtıkları hesaptan 47 bin lira çektiği ortaya çıktı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uluslararası sanal kumar çetesinin, açtıkları sanal kumar sitelerinden elde ettikleri haksız kazancı, işsiz kişiler adına hesap açtırıp illegal parayı bu kişiler üzerinden transfer ettiğini tespit etti.

Ankara polisinin takibinde bulunan Erkan P. (22) isimli şüphelinin, İstanbul Kağıthane’deki bir banka şubesinde 47 bin lira tutarındaki parayı şebekeye transfer edeceği bilgisi alındı.

HESAP SAHİBİNE SUÇÜSTÜ

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bunun üzerine hemen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi aktarıldı.

Bu sırada işlem için şubeye gelen şüpheli Erkan P.’nin banka işlemleri, şube görevlileri tarafından polis talimatı ile geciktirildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine şubeye giren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin şüpheli P. ile yaptığı görüşmede, sanal bahis oynadığını, hesabına gelen parayı Hasan B. (31) ve Hakan T. (34) adlı kişiler adına çektiğini, bu kişilerin işlem karşılığında kendisine 500 TL ödeme yaptığını itiraf etti.

BÖREKÇİDE BULUŞTULAR

Operasyonu genişleten polis, adı geçen şüphelilerin hesaplarını kullanmak üzere 2 şahısla 3 Kasım tarihinde sabah saat 07.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesinde bulunan bir börekçide buluşacakları bilgisine ulaştı.

Buluşma saatinde söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda Hasan B. ve Hakan T. ile Harun S. (29) ve Süleyman A. (32) adlı 4 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan araştırmalarda, yakalanan şüphelilerden Hasan B.’nin Adana’da meydana gelen “dolandırıcılık” suçundan faili firar olduğu ortaya çıktı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Kasım’da “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Erkan P., Hakan T., Harun S. ve Süleyman A. adlı şüpheliler hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanarak salıverildi.

Hasan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



