Kağıthane'de bebek arabasına çarpan minibüs trafikten men edildi

Polis uygulamasından kaçtıktan sonra değiştirdiği güzergahta bebek arabasına çarpan minibüs sürücüsü yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde, Seyrantepe-Topkapı hattından çalışan ve fazla yolcu taşıyan 34 M 5423 plakalı minibüs sürücüsü, polis uygulamasından kaçmaya başlamıştı.

BEBEK ARABASINA ÇARPTI

Ters istikamette ilerleyen minibüs şoförü, kısa bir süre sonra süratli bir şekilde sokağa girdiği esnada yukarıya çıkan Mislihan Bayar’ın bebeğinin olduğu arabaya çarpmıştı.

Kağıthane'de yolcu minibüsü bebek arabasına çarptı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücü, olay sonrası esnafın tepkisi üzerine yolcu dolu minibüsle sokak arasından kayıplara karışmış, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kadın ve bebeğinin büyük korku yaşadığı olay ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonucunda minibüsün plakası tespit edildi. Sürücünün kimliğini de belirleyen ilçe trafik ekipleri, Emrah K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Emniyete götürülen sürücü K.’ye burada, “ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, yasaktır” maddesinden bin 228 lira ve “kaza yerinde durmamak ve trafik kurallarını ihlal etmek yasaktır” maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda bin 516 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün kullandığı 34 M 5423 plakalı minibüsü ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

HAPİSLE YARGILANACAK

Emniyette idari işlemleri tamamlanan sürücü Emrah K. “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.