Kağıthane'de, beyzbol sopalı taksi sürücüsü otomobile saldırdı

TEM Otoyolu’nda bir taksi sürücüsü, trafikte tartıştığı bir sürücüye beyzbol sopası ile saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici, tartıştığı sürücüyü kolundan yaraladı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, TEM Otoyolu’nda 4. Levent sapağında, saat 01.45 sıralarında, bir ticari taksi sürücüsü, trafikte başka bir sürücüyle tartıştı.

İddiaya göre otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM Otoyolu’na bağlandığı sırada arkasında seyir eden ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti.

Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfrederek yine hızla uzaklaşmaya başladı.

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı.

OTOYOLDA GERİ GERİ KAÇMAYA BAŞLADI

Otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi yaşadığı, otomobille otoyolda geri geri kaçmaya başladı.

Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içinde bulunan 3 kişiye saldırı girişiminde bulundu.

Otoyolu kapatan taksi sürücüsü, diğer yolcuların canını da tehlikeye attı. Taksi sürücüsü, elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y.'yi kolundan yaraladı.

“YOLU KAPATTI, MAGANDALIK YAPTI”

Hüseyin Y., yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Biz Başakşehir'den 4. Levent tarafına geçiyorduk. Ücretli yoldan devam ediyorduk. 5 Levent çıkışında normal yolumuzda seyahat ediyorduk. Yanımızdan son sürat 160-170 civarı bir hızla bir taksi geçti. Önümüze kırdı. Biz de ne oluyor diye selektör attım. Önümde bir anda frene basmaya başladı. Ben de ister istemez kendimi sol tarafa attım. Camı açtı bana küfretti. Tamam kusura bakma dedim camımı kapatıp yoluma devam ettim. Tekrar yolda devam ederken, bu 4 Levent girişinde tekrar önümü kesti. Yolu kapattı, magandalık yaptı.

“ARABAMIN SAĞ ÖN CAMINA SOPAYLA VURDU”

Bagajdan sopasını aramaya başladı. Otoyolda ben geri geri gitmeye başladım. Sonra üzerimize doğru koştu. Daha sonra durup arabasına geri bindi. Ben de yolun ortasında olduğum için kendimi sağ tarafa attım. Yoluma tekrar devam etmek için ilerledim. Bu sefer de önümde zikzak çizerek geçişimi engelledi. Geçişimi engelledikten sonra tekrar arabadan indi ben tekrar geri gittim. O esnada trafik oluştu. Beyzbol sopası ile arabamın üstüne koşmaya başladı. Arabamın sağ ön camına sopayla vurdu.

“BEN DARBEDİLDİM ARABAM HASAR GÖRDÜ”

Ben de bunu görünce o anlık öfke ve sinirle arabadan aşağı inip adamı yakalamaya çalıştım. Arabama daha fazla zarar vermesin diye. Beyzbol sopası ile yüzüme tam vuracağı esnada elimle yüzümü perdeledim. Ben de bir iki tane buna vurdum. O sırada zaten trafikte olan diğer sürücüler aşağı inip bizi ayırdılar. Taksi şoförü koşarak arabasına binip uzaklaştı. Ben darbedildim arabam hasar gördü. Kolum çatlak şu anda. Darp raporumu aldım. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Karakola gidip şikayette bulundum. Ben hakkımı almak istiyorum.”

Öte yandan, yapılan saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi en yakın karakola giderek taksici hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, taksi sürücüsünü bulmak için çalışmalar başlattı.