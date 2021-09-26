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    Kağıthane’de bir kadın, ilişkisi olduğu bekçi tarafından öldürüldü

    İstanbul Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, ilişkisi olduğu öğrenilen bekçi tarafından silahla defalarca vurularak can verdi.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 02:03
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    Kağıthane’de bir kadın, ilişkisi olduğu bekçi tarafından öldürüldü

    Kağıthane Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Zafer Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden boşandığı öğrenilen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, bir süredir ilişkisi olduğu öğrenilen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçi ile bir araya geldi.

    TARTIŞTIĞI KADINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

    İkili bir süre tartışmaya başladı. Daha sonra otomobil ile parkın olduğu noktaya gelen ikilinin tartışması burada devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine bekçi, silahı ile otomobil içinde bulunan Nurgül Altıntaş’ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Nurgül Altıntaş, hayatını kaybetti.

    Kağıthane’de bir kadın, ilişkisi olduğu bekçi tarafından öldürüldü #1

    TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

    Olayı gerçekleştiren bekçi ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içinde kadının kanlar içinde olduğunu gördü. Ekipler kadının hayatını kaybetti.

    Kağıthane’de bir kadın, ilişkisi olduğu bekçi tarafından öldürüldü #2

    KATİL GÖZALTINDA

    Olay yerinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri otomobil içindeki delilleri titizlikle topladı. Olayı gerçekleştiren bekçi memuru, polis merkezine getirilerek gözaltına alındı. Meydana gelen olayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin ise hassas çalışması devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Kağıthane’de bir kadın, ilişkisi olduğu bekçi tarafından öldürüldü #3

    Kağıthane’de bir kadın, ilişkisi olduğu bekçi tarafından öldürüldü #4

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