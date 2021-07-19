Halit K. tarafından defalarca bıçaklanan Mehmet Özçalkap, ağır yaralandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan Özçalkap, hastanede hayatını kaybetti. Halit K. ise evinde kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mehmet Özçalkap, 30 yaşındaki Halit K. ile buluştu.

Birlikte yemek yiyen ve alkol alan ikili, bir süre sonra borç verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K.’dan tokat yiyen Özçalkap, olay yerinden ayrıldı.

Tartışmanın üzerinden 3 saat geçtikten sonra Özçalkap, Halit K.‘yı arayarak, bulunduğu yerin konumunu istedi. Konumu alan Özçalkap, Halit K.'nin bulunduğu sokağa geldi.

ÖNCE SALDIRDI SONRA BIÇAKLANDI

Sokağa gelen Özçalkap, Halit K.’ya bıçakla saldırmaya başladı.

Halit K.’nın bıçakla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada Özçalkap, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından ikili birbirlerinden uzaklaşırken, Özçalkap katil zanlısının motosikletine binerek kaçmaya başladı.

Kağıthane’de 'borç verme' kavgası: Sokak ortasında bıçaklandı VİDEO

YARALI HALDE KAÇTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralı halde kilometrelerce yol giden Özçalkap, Dereboyu Caddesi üzerinde motosikletinden inerek, sokak üzerinde yürümeye başladı.

Kısa bir süre sonra yere yığılan genç, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından ihbar üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ölen şahsın görüldüğü sokaktaki motosikleti ve üzerindeki kan izlerini gören ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Motosikletin plakasından yola çıkarak sahibi Halit K.’ya ulaşan Kağıthane polisi, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki kayıtlı adresine gittiğinde kendisine ulaşamadı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şahsın dedesinin Harmantepe Mahallesi’ndeki evinde kaldığı bilgisine ulaşılması üzerine adrese giden ekipler, sokakta ve binanın merdivenlerinde kan izleri olduğunu tespit etti.

Binanın kameralarını incelemeye alan ekipler, gencin hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaştı.

Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve tekrar gelmediği tespit edilen Halit K.‘yı annesinin Yeşilpınar’daki evinde kıskıvrak yakaladı.

"BORÇ VERME MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

Gözaltına alınan şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

İfadesi alınan Halit K., borç verme konusundan dolayı Mehmet Özçalkap ile kavga ettiklerini, gece oturup bir şeyler içtiklerini daha sonra kendisinin tokat attığını, Mehmet’in giderek 2-3 saat sonra konum isteyip, tekrar geldiğini ve tartışmaya başladıklarını söyledi.

Kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet’in bıçak alarak kendisine saldırdığını, Mehmet’in elindeki bıçağı alarak kendisini korumak için salladığını ve bacağından yaraladığını, kendisinin yaralandığı söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyete “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 3 adet kaydı olan Halit K. “kasten adam öldürme” suçundan adli işleminin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Özçalkap’ın ise 5 adet “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.