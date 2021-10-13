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    Kağıthane’de börekçiye dışarıdan yemek getirdi, sopalı sandalyeli kavga çıktı

    Çağlayan’da bir börekçide, dışarıdan getirdiği yemek ile kahvaltı yapan C.Y. ile iş yeri sahibi E.Y. arasında kavga çıktı. Tarafların yakınları da kavgaya katılınca, ortalık savaş alanına döndü.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 12:36
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    Kağıthane’de börekçiye dışarıdan yemek getirdi, sopalı sandalyeli kavga çıktı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki bir börekçiye, cuma günü saat 16.00 sıralarında C.Y. isimli bir şahsın, dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeler ile gelmesi tartışmaya neden oldu.

    Börekçiyi işletene E.Y. isimli şahıs, C.Y.’yi “Dışarıdan yemek getiremezsin.” diye uyardıktan sonra, göndermeye çalıştı.

    İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kağıthane’de börekçiye dışarıdan yemek getirdi, sopalı sandalyeli kavga çıktı VİDEO

    YUMRUK ATTI

    Börekçi E.Y., C.Y.’nin gözüne yumruk attı.

    Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlattı.

    C.Y. bir süre sonra A.R. ve Ö.A. isimli yakınları ile iş yerine giderek montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y.’ye saldırdı.

    Kağıthane’de börekçiye dışarıdan yemek getirdi, sopalı sandalyeli kavga çıktı #1

    SOPAYLA BAŞINDAN YARALADI

    A.R. ve Ö.A., börekçi E.Y.’yi sopayla başından yaraladı. Kavgaya müşteriler ve mahalleli de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü.

    TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

    Çevre esnafının da dahil olmasıyla sandalye, bıçak, kürek, yumruk, tekme ve sopalar havada uçuştu. C.Y. ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken, başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı.

    Vatandaşlar sağa sola kaçışırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı.

    Yaşanan kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kavganın başladığı, tarafların birbirlerine sandalye, bıçak, yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar yer aldı.

    Ayrıca, şahısların havaya ateş açarak kaçtıkları görüldü.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine bölgeye, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Bölgede önlemler alan ekipleri, saldırgan şahısların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı çalışma yaptı.

    KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

    Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelendi.

    Kağıthane polisi, C.Y ile yanında gelen A.R. ve Ö.A.’yı tespit ettikten sonra kısa sürede yakaladı.

    Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

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