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- Kağıthane'de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular
Kağıthane'de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular
Daha önce de hırsızlık olayının yaşandığı güvenlik kameralı binaya girmekten çekinmeyen 2 hırsızın, şifreli kapıyı açmaları ve çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına sokarak kameraya yansıdı.
- DHA
- 22.10.2020 - 10:47
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Alibey Caddesi'ndeki güvenlik kameralı binanın önüne gelen iki hırsız, önce etrafı kolaçan etti.
Ardından hırsızlardan biri, şifreli kapıyı cebinden çıkardığı bir aparatla saniyeler içinde açtı. Binaya giren hırsızlar, daire kapılarını dolaşmaya başladı.
DAİRELERİN ÖNÜNDEN AYAKKABILARI TOPLADI
Kısa süre sonra bina giriş kapısına önce, elindeki aparatla kapıyı açan hırsız geldi ve gözetleme yapmaya başladı.
Diğer hırsız da peşinden gelirken, elinde daire kapılarından topladığı ayakkabılar görüldü.
MAHALLELİ KORKUYOR
Hırsızlar, ayakkabıları bir süre inceledikten sonra kazaklarının içine karınlarına doğru koyarak binayı terk etti.
Aynı binada daha önce de hırsızlık olayının yaşandığı ve mahalle sakinlerinin endişe içinde oldukları öğrenildi.