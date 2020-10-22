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    Kağıthane'de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular

    Daha önce de hırsızlık olayının yaşandığı güvenlik kameralı binaya girmekten çekinmeyen 2 hırsızın, şifreli kapıyı açmaları ve çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına sokarak kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 10:47
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    Kağıthane'de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Alibey Caddesi'ndeki güvenlik kameralı binanın önüne gelen iki hırsız, önce etrafı kolaçan etti.

    Ardından hırsızlardan biri, şifreli kapıyı cebinden çıkardığı bir aparatla saniyeler içinde açtı. Binaya giren hırsızlar, daire kapılarını dolaşmaya başladı.

    DAİRELERİN ÖNÜNDEN AYAKKABILARI TOPLADI

    Kısa süre sonra bina giriş kapısına önce, elindeki aparatla kapıyı açan hırsız geldi ve gözetleme yapmaya başladı.

    Diğer hırsız da peşinden gelirken, elinde daire kapılarından topladığı ayakkabılar görüldü.

    Kağıthane de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular #1

    MAHALLELİ KORKUYOR

    Hırsızlar, ayakkabıları bir süre inceledikten sonra kazaklarının içine karınlarına doğru koyarak binayı terk etti.

    Aynı binada daha önce de hırsızlık olayının yaşandığı ve mahalle sakinlerinin endişe içinde oldukları öğrenildi.

    Kağıthane de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular #2

    Kağıthane de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular #3

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