Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular

Kağıthane'de çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına soktular

Daha önce de hırsızlık olayının yaşandığı güvenlik kameralı binaya girmekten çekinmeyen 2 hırsızın, şifreli kapıyı açmaları ve çaldıkları ayakkabıları kazaklarının altına sokarak kameraya yansıdı.