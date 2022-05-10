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    Kağıthane'de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı

    Gürsel Mahallesi'ndeki madde bağımlısı, çatısına çıktığı 4 katlı binadan aşağıya saksı ve kiremit savurdu. Polislerce etkisiz hale getirilen şahıs serbest bırakıldı.
    • 10.05.2022 - 15:10
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    Kağıthane'de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı

    Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, madde bağımlısı şahıs vatandaşa dehşeti yaşattı.

    Akşam 20.00 sularında 4 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim Çırban, bağırarak kiremitleri aşağıya attı.

    Bununla yetinmeyen Çırban, terasta bulunan saksıları da yola savurmaya başladı.

    DHA'nın aktarımına göre, yola düşen saksı park halindeki bir araca ağır hasar verirken, kiremitler ise çevredeki dükkanların camlarına çarptı.

    Cadde trafiğe kapandı

    Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ve esnaf polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

    Kağıthane de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı #1

    Polisler saldırganı etkisiz hale getirdi

    Şahsın çatıda yürekleri ağızlara getirdiği esnada yukarıya çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir anlık boşluğundan yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gencin gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

    Esnaf şikayetçi oldu

    Park halindeki aracı zarar gören yabancı uyruklu Almed Kanatari şahıstan şikayetçi oldu.

    Kağıthane de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı #2

    Saldırgan serbest bırakıldı

    Olayın ardından emniyete götürülen İbrahim Çırban, ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Yoldan geçen kişiyi bacağından bıçaklamıştı

    Öte yandan şahsın geçtiğimiz Mart ayında da yoldan geçen bir şahsı bacağından bıçakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

    Kağıthane de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı #3

    Kağıthane de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı #4

    Kağıthane de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı #5


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