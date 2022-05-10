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- Kağıthane'de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı
Kağıthane'de çatıya çıkan madde bağımlısı, kiremitleri sokağa attı
- 10.05.2022 - 15:10
Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, madde bağımlısı şahıs vatandaşa dehşeti yaşattı.
Akşam 20.00 sularında 4 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim Çırban, bağırarak kiremitleri aşağıya attı.
Bununla yetinmeyen Çırban, terasta bulunan saksıları da yola savurmaya başladı.
DHA'nın aktarımına göre, yola düşen saksı park halindeki bir araca ağır hasar verirken, kiremitler ise çevredeki dükkanların camlarına çarptı.
Cadde trafiğe kapandı
Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ve esnaf polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.
Polisler saldırganı etkisiz hale getirdi
Şahsın çatıda yürekleri ağızlara getirdiği esnada yukarıya çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir anlık boşluğundan yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gencin gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Esnaf şikayetçi oldu
Park halindeki aracı zarar gören yabancı uyruklu Almed Kanatari şahıstan şikayetçi oldu.
Saldırgan serbest bırakıldı
Olayın ardından emniyete götürülen İbrahim Çırban, ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Yoldan geçen kişiyi bacağından bıçaklamıştı
Öte yandan şahsın geçtiğimiz Mart ayında da yoldan geçen bir şahsı bacağından bıçakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.