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    Kağıthane'de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı

    Sipariş yetiştirmek üzere motosikletiyle hareket eden kuryeye, hafif ticari araç çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan kuryeyi gören vatandaşlar, yalnız bırakmadı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:23
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    Kağıthane'de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı

    Geçtiğimiz perşembe günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde hafif ticari araçla cadde üzerinde seyreden Selim Çalka (47), sola dönüş yapmak istedi.

    Araç, o esnada motosikletle sipariş yetiştirmek üzere seyir halinde olan 20 yaşındaki kurye Ömer Faruk Gümrükçü’ye çarptı.

    Kaza sonucu yere savrulan kurye, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    VATANDAŞLAR BİR AN BİLE YALNIZ BIRAKMADI

    Kazayı gören çevredeki sürücüler, araçlarından inerek kuryenin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri beklenildiği esnada ise vatandaşlar, yasalı kuryenin başından bir olsun ayrılmadı.

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #1

    Kağıthane'de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı VİDEO


    DURUMU İYİ

    Bir vatandaş gencin elini tutarken bir diğeri de suyla başını yıkadı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #2

    SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Kazayla ilgili ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmalar ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına, sürücü Çalka ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #3

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #4

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #5

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #6

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #7

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #8

    Kağıthane de çevredekiler, kaza yapan kuryenin başından ayrılmadı #9

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