61 yaşındaki kıraathane sahibi, alacak-verecek kavgasında sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki kıraathanenin sahibi Cemal Arslan (61) ile Yunus T. (41) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Arslan’a doğrulttu.

O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi.

SALDIRGAN KAÇTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ancak Arslan'ın Yunus T.’nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede kıraathane sahibi, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı.

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 22.30 sıralarında yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane’de cinayet anı VİDEO

YERDE SÜRÜNEREK SON NEFESİNİ VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Arslan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Cemal Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARDEŞİ SERBEST KALDI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Saldırganın kardeşi İsmet T. gözaltına alınarak ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet T. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “açıktan hırsızlık” ve “çocuğa cinsel istismar” suçlarından kaydı bulunan Yunus T.’yi yakalamak için Beyoğlu Örnektepe’deki evine baskın düzenledi.

Baskında Yunus T. yakalanamazken, evde yapılan aramalarda ise suç unsuruna rastlanılamadı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus T.’yi dün öğle saatlerinde tespit edilen bir adreste kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yunus T., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şahıs “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.