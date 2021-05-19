Kağıthane’de çocuğuyla yürürken başına saksı düştü

9 yaşındaki çocuğu ve eşiyle kaldırımda yürüyen kadının başına bir binanın penceresinden saksı düştü. Hafif yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 42 yaşındaki Şerife Korkmaz, alışveriş yapmak için 9 yaşındaki kızı Ebrar Betül Korkmaz ve eşi ile birlikte dışarıya çıktı.

Anne ve kızı cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada, 6 katlı binadan annenin üstüne saksı düştü.

Neye uğradığını şaşıran kadın boynundan yaralanırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ölümden dönen kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anneyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SAKSIYI DELİL OLARAK ALDI

Öte yandan olay nedeniyle korkan küçük kız ise amcası tarafından teselli edilerek, olay yerinden götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparak delil niteliğinde olan saksıyı polis otosuna koydu.

Olayla ilgili konuşan kızın amcası, “Kardeşim, hanımı ve çocuğu yolda yürürken aniden yukarıdan saksı düşüyor. Önce başına ardından da omzuna vuruyor.” dedi.

Kadının kızı Ebrar Betül Korkmaz ise “Annem gittiği gibi kafasına düştü. Bir şey olmadı ama çok korktum.” ifadelerini kullandı.