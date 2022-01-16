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    Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü

    Hızla ilerleyen aracın direğe çarpma anları kameraya yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 17:55
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    Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü

    İstanbul Kağıthane'deki Anadolu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir sürücü, konrolsüz araç kullandı.

    Aşırı hızla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun ortasında bulunan direğe çarptı.

    4 YARALI

    Aracın direğe çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anları kameraya yansıdı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Ensonhaber'in WhatsApp ihbar hattına iletilen kaza görüntülerinde, aracın hızla direğe çarptığı anlar yer aldı.

    Görüntülerde aracın bir anda savrulduğu ve hurdaya döndüğü dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü VİDEO

    Kağıthane de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü #1

    Kağıthane de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü #2

    Kağıthane de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü #3

    Kağıthane de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü #4


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