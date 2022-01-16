- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü
Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü
Hızla ilerleyen aracın direğe çarpma anları kameraya yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 17:55
İstanbul Kağıthane'deki Anadolu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir sürücü, konrolsüz araç kullandı.
Aşırı hızla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun ortasında bulunan direğe çarptı.
4 YARALI
Aracın direğe çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anları kameraya yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Ensonhaber'in WhatsApp ihbar hattına iletilen kaza görüntülerinde, aracın hızla direğe çarptığı anlar yer aldı.
Görüntülerde aracın bir anda savrulduğu ve hurdaya döndüğü dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü VİDEO