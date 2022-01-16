Hızla ilerleyen aracın direğe çarpma anları kameraya yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'deki Anadolu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir sürücü, konrolsüz araç kullandı.

Aşırı hızla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun ortasında bulunan direğe çarptı.

4 YARALI

Aracın direğe çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anları kameraya yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Ensonhaber'in WhatsApp ihbar hattına iletilen kaza görüntülerinde, aracın hızla direğe çarptığı anlar yer aldı.

Görüntülerde aracın bir anda savrulduğu ve hurdaya döndüğü dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de direğe çarpan dikkatsiz sürücünün aracı hurdaya döndü VİDEO

