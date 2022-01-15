Bir grup gencin omuz atma kavgası silahlı saldırıya dönüştü. 2 kişi döve döve sürüklediği genci ardından silah çekerek ayağından vurdu.

Kağıthane’nin Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, İzzet S. ile arkadaşı Mikdat Ç. cadde üzerinde yürümeye başladı.

'OMUZ ATMA' DAVASI KAVGAYA DÖNDÜ

O esnada karşı taraftan gelen Zeki A. ve Talha T. ile ‘Omuz atma’ meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki taraf, kısa sürede kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Talha T., İzzet S.’yi darbederek metrelerce sürükledi. İzzet S., Talha T.’den kurtulmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı.

Kağıthane'de döverek sürüklenen genç tabancayla vuruldu VİDEO



GENÇ ADAM AYAĞINDAN VURULDU

Kavga sırasında Zeki A. ise darbettiği Mikdat Ç.’yi yanında getirdiği tabancayla ayağından vurup, arkadaşının yanına doğru gitti. Elindeki tabancayla tehditler savuran Zeki A., Talha T.’nın darp ettiği İzzet A.’yı da bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında bacaklarından vurulan İzzet S. ve Mikdat Ç. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeki A.’yı ve Talha T.’yi suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

1'İ TUTUKLU 1'İ SERBEST

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Zeki A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Talha T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.