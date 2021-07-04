Kağıthane’de düğün konvoyu ile polis arasında kovalamaca

Kağıthane’de düğün konvoyu ile polis arasında kovalamaca

Düğün konvoyu oluşturup trafiği yavaşlatan araçlardan birinden havaya ateş açıldı. Polis ekipleri, sesleri duyarak konvoyu takibe aldı. Düğün konvoyu ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Kağıthane’de düğün konvoyu oluşturan bir grup, Seyrantepe'de Cendere Caddesi’ni otomobillerle trafiğe kapattı.

Ardından silahlı bir şahıs, havaya defalarca ateş açtı.

Duyulan silah sesleri üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli bir polis memuru, koşarak dışarıya çıktı.

Yolun ortasına kadar gelen polis, silah atışlarının düğün konvoyundaki araçlardan yapıldığını tespit etti.

Ekipler, vakit kaybetmeden konvoyun peşine düştü.

Süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen konvoy ile Anadolu Caddesi'ne doğru dönüş yaptığını gören Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Kovalamaca anları kameralara yansıdı.

Trafik ekipleri, konvoyun önüne geçerek aracın önünü kesti.

Şahıs muhafaza altına alındı, araçta arama yapıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Havaya ateş açılan aracın, konvoyun başındaki cip olduğu tespit edildi. Sürücünün Samet Ş.’nin alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, üst aramasında tabanca ele geçirdi. Araç, aramaların ardından çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Samet Ş., adli işlemlerinin yapılması için Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kağıthane’de düğün konvoyu ile polis arasında kovalamaca VİDEO

