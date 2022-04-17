Kağıthane'de ekipler şiddet ihbarıyla gittikleri adreste çok sayıda silah buldu

Bir babanın kızını dövdüğü yönünde ihbar alan polis ekipleri, yöneldikleri adreste silah zulası buldu. Bu kapsamda mahkemeye çıkarılan şahıs cezaevine gönderildi.

Kağıthane'nin Yahya Kemal Mahallesi’nde bir kişinin alkollü olduğu ve küçük kızını darp ettiği ihbarı polisi harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese gelerek kapıyı çalıp beklemeye başladı.

Polislere sarılarak yardım istedi

Polis ekipleri kapıda beklediği sırada küçük İrem Nur K. ağlayarak kapıyı açıp polis ekiplerine sarılarak yardım istedi. Bu sırada kapıya doğru hızla gelen alkollü İbrahim K., polis ekiplerine direnmeye çalıştı. Polis ekipleri, İbrahim K.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Çelik kasada çok sayıda silah bulundu

Şüphelinin tutarsız cevapları silah zulasını ortaya çıkardı Kağıthane polisi, İbrahim K.’ya silahla tehdit konusuyla ilgili sorular yöneltti. Şüphelinin tutarsız cevaplar vermesi üzerine polis ekipleri ev içerisinde detaylı arama yaptı. Aramalar sırasında evde bulunan çelik kasalardan şüphelenen polis ekipleri, kasayı çekiç ve tornavidayla açtı.

Kapağı açılan kasaların içinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu hap, matkaplar, kelepçeler, 6 adet kaçak içki, 75 adet kaçak macun ve çikolata ile silah yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda dolu fişek ve keskin nişancı tüfeklerinde kullanılan mermi, silah satışı için hazırlanan senet ve evraklar ele geçirildi.

Saldırgan cezaevinde

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.