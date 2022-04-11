Kağıthane'de el freni çekilmeyen araç otoparka uçtu

Sürücüsünün el frenini çekmeden yokuşa park ettiği otomobil, geriye doğru ilerlemeye başladı. Korkuluklara çarpan araç, düştüğü otoparkta 3 araca harar verdi.

7 Nisan tarihinde Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, otomobil sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu.

Bu şekilde yokuş aşağı park edilen otomobil, bir süre sonra geri yönünde hareket etmeye başladı.

Otoparktaki araçların üzerine düştü

Tesadüf eseri, hiçbir yere çarpmadan geri geri yokuş aşağı ilerleyen otomobil, sokağın sonundaki demir korkulukları parçalayarak açık otoparktaki araçların üzerine düştü.

Vatandaşlar korku yaşadı

O esnada, yaşananlardan habersiz sokakta yürüyen bir kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza sırasında, otoparktaki bir minibüste temizlik yapan Rıza M. ile Sadık M. adlı kardeşler, yerinden çıkarak araçtan içeri giren kaldırım taşlarının isabet etmesi sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan kardeşler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Vitesi boşta bırakıp indikten sonra araç kaydı"

Otopark görevlisi İbrahim Murat Şengün, otomobil sahibinin freni çekmeden park ettiğini iddia ederek "Araç park halindeydi. Polislerin söylediği ve kamera kayıtlarına göre; sahibi, aracının vitesini boşta bırakıp indikten sonra aracın kaydığı görülüyor. Biz de büyük bir ses duyduk. Dönüp baktığımızda o aracın park halindeki 3 aracın üzerine düştüğünü gördük.

"Arkadaşlar ölümden döndü"

Ciddi bir yaralanma yok. Büyük araç olmasaydı, çok ciddi bir kaza olabilirdi. Araç, önce minibüsün üzerine düşüp daha sonra diğer tarafa yatıyor. Minibüsün bir tarafında iki kişi, diğer tarafında 1 kişi vardı. Can havliyle kendilerini başka bir tarafa atıyorlar. Oradaki arkadaşlar 'ölümden döndü' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.