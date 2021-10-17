Çağlayan’da, Şafak Kaan G. isimli bir şahıs, gece vakti eski nişanlısının sokağına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen Şafak Kaan G., Zerrin E.’nin motosikletini benzin döküp yaktı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da, geçen hafta cumartesi günü saat 00.15 sıralarında, bir süre önce sebepsiz yere nişanlısı Zerrin E.’den ayrılan Şafak Kaan G. (26), tehdit ettiği eski nişanlısının sokağına geldi.

Bir süre başka bir motosiklet üzerinde oturup bekleyen Şafak Kaan G., kimsenin olmadığı bir anda Zerrin E.’ye ait motosikleti benzin döküp yaktı.

Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar kovalarlar su dökerek itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kağıthane’de eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktı ViDEO

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Olay sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti yaktıktan sonra şahsın gittiği istikamet üzerindeki bütün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde Şafak Kaan G.’yi Eyüpsultan Nişancı Mahallesi’ndeki adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şafak Kaan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Şafak Kaan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.