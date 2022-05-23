Kağıthane'de eski patron, çalışanının evinin önünde kurşun yağdırdı

Eski çalışanının evinin önüne giden bir şahıs, Harun Kutay’a silahlı saldırı düzenledi. Olay anları, güvenlik anları kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi’ndeki özel bir firmada kuryelik yapan Harun Kutay (39), patronu ile yaşadığı sorun nedeniyle işten ayrıldı.

İkili arasındaki sorun, husumete dönüştü.

DHA’nın haberine göre; eski patronu, iki arkadaşı ile birlikte Kutay'ın evinin önüne geldi.

Kutay dışarı çıkmayınca belindeki silahı çıkaran şahıs, ateş etmeye başladı. Kutay, pencereden içeriye kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Saldırganın yanında bulunan 2 kişi, arkadaşına engel olmaya çalıştı. Bir süre sonra eve yönelip yeniden ateş açan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kağıthane'de eski patrondan çalışanına kurşun VİDEO

