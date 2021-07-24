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    Kağıthane'de evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı

    Evsizlerin ara ara yatmak için kullandıkları açık kasa kamyoneti kundaklayan, çocuğa cinsel istismar başta olmak üzere 13 suç kaydı olan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 10:01
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    Kağıthane'de evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde park halinde bulunan 34 UG 530 plakalı açık kasa kamyonetin kasasından inen bir kişi, aracı kundaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

    İKİ OTOMOBİL DAHA ZARAR GÖRDÜ

    Alevler kamyonetin yanında park halinde bulunan 34 YM 8922 plakalı otomobil ile 34 NR 1176 plakalı otomobile de sıçradı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Soğutma çalışmalarının ardından kamyonette çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

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    ÇOCUĞA İSTİSMAR SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

    Çalışmalarını genişleten ekipler, çevrede esnaf ve şahıslarla görüşerek benzer suçlara karışmış şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Ekipler yaptığı çalışmalarda zanlının ‘çocuğa cinsel istismar’ suçu da olmak üzere toplam 13 tane çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ümit A. (47) isimli kişi olduğunu belirledi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan Ü.A., polis merkezine götürüldü. Ü.A., adli kontrolle serbest kaldı.

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    Kağıthane de evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı #3

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