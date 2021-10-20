Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarının korkuluklarını kırdı. Son anda kurtulan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul Kağıthane'de, seyir halindeki Yusuf Tayfur yönetimindeki 34 BT 6852 plakalı otomobilin freni boşaldı.

Yokuşun başında kontrolden çıkan araç, istinat duvarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

Otomobilin yaklaşık 25 metrelik mesafeden bahçeye uçtuğu sırada atlayan sürücü, son anda kurtuldu.

Çevredekilerin yardımı ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çevrede önlem alarak Tayfur'a müdahalede bulundu.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kaza ile ilgili tutanak tutulurken, bahçeye uçan araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar yaşandı.

Kağıthane'de frenleri boşalan otomobil 25 metreden uçtu VİDEO

"YARALIDA BİR ŞEY YOKTU"

Olaya şahit olan mahalle sakini, “Aşağıdan bir patırtı geldi, çıktım benim de camımın demiri kırıldı zaten. Alt komşunun çerçevesi kırıldı, aşağıda elektrik direği kırıldı, bir sürü camımız falan kırıldı. Dördüncü kat orası, ben üçüncüdeyim, ben daha altta olduğuma göre dördüncü kat. Yaklaşık 25 metre burası. Yaralıda bir şey yoktu, buradan çıkmıştı. Demirler aşağı düşmeden buradan çıktı.” dedi.



