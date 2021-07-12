Kağıthane’de geri manevra yaptı, kız çocuğunu ezdi

Kağıthane’de geri manevra yaptı, kız çocuğunu ezdi

Sokakta oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, kamyonetin yolu kapatmasıyla nedeniyle geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Dün öğle saatlerinde eşiyle birlikte 34 CBS 100 plakalı otomobiline binen Korhan Gümüş (45), İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’ndeki sokaktan çıkmak istedi.

Ancak sokağın girişinin bir market kamyonu tarafından kapatılması nedeniyle sürücü Gümüş, geri manevra yapmaya başladı.

O esnada sokakta arkadaşlarıyla beraber oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök de, geriye doğru yürüdü.

OTOMOBİL BACAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Sürücünün fark etmeyerek çarptığı Özkök, yere düştü ve otomobil bacaklarının üstünden geçti.

Kaza sonucu araçtan inen sürücü ve eşi, çocuğu aracın altından çıkartarak kaldırıma götürdü. Bacaklarından yaralanan çocuk için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özkök’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrentepe Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi VİDEO

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Görgü şahitleri ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, sürücünün kusurlu olduğunu tespit etti.

Çalışmaların ardından sürücü Korhan Gümüş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.