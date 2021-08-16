Maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye’ye gelen göçmenler, sabahın erken saatlerinde Kağıthane’ye gelerek kendilerine iş verecek arabaların yolunu gözlüyor.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Taşocağı Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde aralarında kaçaklar da bulunan göçmenler, çalışmak için kendilerini alacak arabaların yolunu gözlüyor.

Maddi imkansızlıklar nedeni ile Türkiye’ye gelen göçmenler, yanlarına yaklaşan araçtakilerle anlaştıktan sonra verilen işi yapmak üzere bölgeden ayrılıyor.

Geri kalanlar ise yeni işlerini bekliyor.

“NE TÜRKİYE’DE KALMAK NE AVRUPA’YA GİTMEK İSTİYORUZ”

Afganistan'dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi, memleketine dönmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an inşaatta çalışıyoruz. Pandemiden önce lokantada çalışıyordum. İş var aslında. Çalışan boş kalmaz. Çalışan için iş var. Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar. Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan'da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye'de kalmak ne Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz.”

Kağıthane'de göçmenlerin iş bekleyişi ViDEO







"BİR KİŞİ BURADA ÇALIŞACAK Kİ ORADA 10 KİŞİ GEÇİNECEK”

İki yıl önce çalışmak için Türkiye'ye Zabihullah Jabari ise, "Ben Afganistan'dan geldim. Burada günlük işlerde çalışıyorum. Nerede ağır iş olsun çimento, kırma işleri hep biz çalışıyoruz. Biz buraya sadece çalışmak için geldik. Afganistan'da savaş olduğu için, iş olmadığı için buraya çalışmaya geliyoruz. Bir kişi gelip burada çalışacak. Sadece kendisi için değil. Ailesi için. Bir kişi burada çalışacak ki, orada 10 kişi geçinecek.

“BİZ SAVAŞTAN KAÇMIYORUZ”

Biz burada kazandığımız paraları haftalık ve aylık olarak ailemize gönderiyoruz. Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Onun için savaşmaya şeyimiz yok. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz." diye konuştu.