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- Kağıthane’de, husumetlilerini pompalı tüfekle vurdu
Kağıthane’de, husumetlilerini pompalı tüfekle vurdu
- İHA
- 04.11.2021 - 17:25
- Güncelleme : 04.11.2021 - 17:32
İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde, saat 12.00 sıralarında yabancı uyruklu Ala Alrahmo A. (37), kardeşi Maree Alrahmo A. (35) ile evdeyken husumetlisi yabancı uyruklu Abdülkadir H. (26), kırmızı renkli bir otomobil hızla sokağa girdi.
Araçtan inen saldırgan, iki kardeşe saldırmaya başladı.
Kardeşlerim karşılık vermesi üzerine araçtan pompalı tüfeğini alan saldırgan, iki kardeşi ateş ederek yaraladı.
Ortalığın karıştığı olay sonrası saldırgan, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada kırmızı renkli bir otomobilin sokağa girdiği, araçtan inen şahsın iki kardeşe saldırdığı, çıkan kavgada pompalı tüfek çıkartan saldırganın iki kardeşi vurduktan sonra kaçtığı anlar görüldü.
Kağıthane’de, husumetlilerinin pompalı tüfekle vurdu VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ayağından yaralanan Maree Alrahmo A. ve karnından yaralanan kardeşini kan kaybettikleri için ekip otosuyla hastaneye götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini tespit etti.
Saldırgan Abdülkadir H.’ni yakalanması için çalışmalar sürüyor.