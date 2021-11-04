Kağıthane’de, husumetlilerini pompalı tüfekle vurdu

Merkez Mahallesi’nde Ala Alrahmo ile kardeşi Maree Alrahmo, husumetli oldukları kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde, saat 12.00 sıralarında yabancı uyruklu Ala Alrahmo A. (37), kardeşi Maree Alrahmo A. (35) ile evdeyken husumetlisi yabancı uyruklu Abdülkadir H. (26), kırmızı renkli bir otomobil hızla sokağa girdi.

Araçtan inen saldırgan, iki kardeşe saldırmaya başladı.

Kardeşlerim karşılık vermesi üzerine araçtan pompalı tüfeğini alan saldırgan, iki kardeşi ateş ederek yaraladı.

Ortalığın karıştığı olay sonrası saldırgan, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada kırmızı renkli bir otomobilin sokağa girdiği, araçtan inen şahsın iki kardeşe saldırdığı, çıkan kavgada pompalı tüfek çıkartan saldırganın iki kardeşi vurduktan sonra kaçtığı anlar görüldü.

Kağıthane’de, husumetlilerinin pompalı tüfekle vurdu VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ayağından yaralanan Maree Alrahmo A. ve karnından yaralanan kardeşini kan kaybettikleri için ekip otosuyla hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini tespit etti.

Saldırgan Abdülkadir H.’ni yakalanması için çalışmalar sürüyor.