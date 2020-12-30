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    Kağıthane'de İETT otobüslerine saldırı

    Kağıthane’de seyir halindeki iki İETT otobüsüne, kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendi.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 01:29
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:03
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    Kağıthane'de İETT otobüslerine saldırı

    İstanbul Kağıthane Nurtepe Viyadüğü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan H2 hatlı İETT otobüslerine, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından taş atıldı.

    Atılan taşlardan biri otobüsün orta camına, diğeri de otobüsün arka camına isabet etti.

    YARALANAN OLMADI

    Maddi hasar oluşan otobüslerde yolcular olmaması sebebiyle yaralanan olmadı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çevredeki araştırmaları sürüyor.

    Kağıthane'de İETT otobüslerine saldırı İZLE


    Kağıthane de İETT otobüslerine saldırı #1

    Kağıthane de İETT otobüslerine saldırı #2

    Kağıthane de İETT otobüslerine saldırı #3

    Kağıthane de İETT otobüslerine saldırı #4

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