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    Kağıthane'de İETT otobüsü 7 araca çarptı

    4. Levent Metro çıkışında hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü 7 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • 21.04.2022 - 10:56
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    Kağıthane'de İETT otobüsü 7 araca çarptı

    İstanbul'da 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.

    7 araç zincirleme kazaya karıştı

    İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı.

    1 yolcu hstaneye kaldırıldı

    Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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