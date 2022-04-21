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- Kağıthane'de İETT otobüsü 7 araca çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü 7 araca çarptı
4. Levent Metro çıkışında hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü 7 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
- 21.04.2022 - 10:56
İstanbul'da 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.
7 araç zincirleme kazaya karıştı
İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı.
1 yolcu hstaneye kaldırıldı
Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.