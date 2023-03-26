Kağıthane'de İETT otobüsü kontrolden çıktı Kağıthane’de özel halk otobüsü önce otomobile ardından durağa ve geri dönüşüm konteynerine çarparak durabildi.

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçes Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, son duraktan kalkış yapan 60 yaşındaki Sinan Aydın yönetimindeki özel halk otobüsünün freni boşaldı.

Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi.

Sürücü yara almadı

Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteyneri ve durağa çarparak durabildi.

Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Araçlar çekildi

Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.