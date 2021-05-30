Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

İki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Onlarca polisin müdahale ettiği kavgayı, polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurmaya çalıştı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi.

Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi.

Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar, gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekip istendi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMAK ZORUNDA KALDI

Polis ekipleri bir taraftan birbirine giren aile üyelerini durdurmaya çalıştı bir taraftan da şahısları gözaltına almaya başladı.

Bu sırada bazı kişiler direnince polis, havaya ateş açıp biber gazı sıktı.

Bir aile büyüğünün de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdığı görülürken, o gençlerden biri de polisin belindeki silahı almaya kalkıştı.

Görüntülerde mahalleden bir kişinin "Polis sizinle mi uğraşacak?" dediği duyuldu.

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi VİDEO

9 KİŞİ YARALANDI

9 kişi yaralandığı kavgada, polis ekipleri uzun bir süre sonra tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı.

İki aileden de gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.