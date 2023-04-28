Kağıthane’de iki genç, başlarından vurulmuş halde bulundu Kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulunan iki gencin ölümü üzerine polis, inceleme başlattı. Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, araca dışarıdan mermi girişi olmadığı tespit edildi.

İHA

Cinayet mi, intihar mı?

İstanbul polisi, bugün iki gencin ölümünün ardından bu sorunun cevabını bulabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dehşete düşüren o ana Kağıthane’de yaşayan birkaç vatandaş tanıklık etti.

İki genci görenler, polisi aradı

Sabah saat 10.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde yürüyenler, park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Akrabaları ve mahalleli olay yerini kuşattı

Olayın ardından polis ekipleri, sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polisler, savcılık talimatıyla cenazeleri çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.

Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araca dışarından mermi girişi yok

Ölü bulunan gençlerin 32 yaşındaki Halil Kış ve Serhat Urun olduğu belirlendi.

Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti.