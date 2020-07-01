İki grup arasında çıkan tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüşürken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek, döner bıçaklı kavgaya dönüştü.

YOLDAN GEÇENLER KAVGAYI İZLEDİ

Taraflardan biri döner bıçağıyla karşı tarafa saldırırken, bu sırada yoldan geçen motosikletli kişilerin kavgayı ayırmak yerine izledikleri görüldü. Yaşanan o anlar ise mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokak arasında devam eden kavga bir süre sonra sona ererken kavgaya karışan kişiler ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Kağıthane'de iki grup arasında döner bıçaklı kavga ViDEO