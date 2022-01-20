Bir iş yerinin kepengini demir makasla kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesi çalan hırsızları polis, 29 güvenlik kamerası 460 araç inceleyerek yakaladı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde sabaha karşı Serdar K.’ye ait iş yerine gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için geldikleri aracı başka bir sokağa park ederek, iş yerinin bulunduğu sokak içerisinde tur attı.

Sokak içerisinde adeta volta atar gibi dolanan hırsızlar, çevrede kimsenin olmadığı bir anda iş yerine yaklaştı.

5 BİN LİRALIK İNŞAAT MALZEMELERİNİ ÇALDILAR

Hırsızlardan bir tanesi, arkasına sakladığı demir kesme makasıyla kilidi kesti. Daha sonra iş yerine giren hırsızlar, yaklaşık 5 bin lira değerindeki inşaat malzemesini çalarak olay yerinden kaçtı.

POLİS 29 GÜVENLİK KAMERASI VE 460 ARACI İNCELEDİ

Sabah iş yerine gelen Serdar K., iş yerinin soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ve çevrede bulunan 29 adet güvenlik kamerasını tek tek inceleyip, aracın plakasını tespit etmeye çalıştı.

Yapılan çalışmalarda aracın marka ve modeliyle birlikte beyaz bantla rakam grubu kapatılan plakanın başlangıcının 34 VJ olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, aynı marka ve birbirine yakın plakaları olan 460 aracı tek tek inceledi.

Kağıthane'de inşaat malzemelerini çalan hırsızlar yakalandı VİDEO



HIRSIZ YAKALANDI

İncelemeler sırasında aracın plakasının 34 VJ 6609 olduğu ve Murat K. isimli şahsa ait olduğunu belirleyen Kağıthane polisi, şahsı aradı.

Murat K., aracı 5 yıl önce Sadık G.’ye (51) sattığını ve aralarında noter satışı yapılmadığını söyledi. Araçla Bağcılar’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt alındığı da belirlendi.

Bunun üzerine emniyette çeşitli suçlardan 9 adet kaydı bulunan Sadık G.’nin evine giden ekipler, hırsızı yakaladı.Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, suçunu kabul etmesinin ardından diğer şahsın ise Yılmaz G. olduğu tespit edildi.