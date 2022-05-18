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    Kağıthane'de iş yerindeki silahlı saldırının görüntüleri

    İş yerine silahla ateş açan motosikletli saldırganların kaçma anı güvenlik kamerasına yansırken 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:24
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    Kağıthane'de iş yerindeki silahlı saldırının görüntüleri

    İstanbul Kağıthane'de, Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre; motosikletli iki kişiden biri, etrafa baktıktan sonra araçtan indi. Ardından silahını çıkaran saldırgan, düğün organizasyon firmasına ait iş yerine ateş açtı.

    Saldırganlardan şikayetçi oldu

    Daha sonra motosiklete binen şahıs olay yerinden hızla kaçtı. Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen işletmeci, saldırganlardan şikayetçi oldu.

    Kağıthane'de iş yerindeki silahlı saldırının görüntüleri VİDEO

    Yakalandılar

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen saldırganların yakalandığı öğrenildi.

    Kağıthane de iş yerindeki silahlı saldırının görüntüleri #1

    Kağıthane de iş yerindeki silahlı saldırının görüntüleri #2

    Kağıthane de iş yerindeki silahlı saldırının görüntüleri #3


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