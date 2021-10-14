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    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı

    Çağlayan’da avukatlık büroları ve bir derneğin bulunduğu iş yerine kurşun yağdıran 'Japon' lakaplı Hakan T., gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:17
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    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan’da, 8 Ekim günü saat 08.00 sıralarında cadde üzerinde aracından inen silahlı bir şahıs, avukatlık bürolarının ve derneğin olduğu iş yerine kurşun yağdırdı.

    İnsan ve araç yoğunluğunun olmasına rağmen silahlı saldırgan, kimseye aldırış etmedi.

    Hiçbir şey olmamış gibi aracına binen silahlı saldırgan, olay yerinden kaçtı.

    ARACINA BİNİP KAÇTI

    Yaşanan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde trafikte aracını durdurup aşağıya inerek iş yerine kurşun sıkan silahlı saldırganın, tekrar araca binip kaçtığı görülüyor.

    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan “Japon” lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi.

    Hakan T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı #1

    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı #2

    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı #3

    Kağıthane’de, iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan yakalandı #4

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