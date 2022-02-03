Aralarında husumet olan iki grup birbirlerinin iş yerlerini kurşunlayarak zarar verdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye ve Nurtepe mahallelerinde bulunan birkaç iş yeri, geçtiğimiz ay motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayların üzerine Kağıthane polisi harekete geçti.

HUSUMETLİ İKİ GRUP TESPİT EDİLDİ

İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olaya karışanların aralarında husumet bulunan "Anucur" ve "Kuzucu-Gündoğmuş" olarak bilinen gruplar olduğunu belirledi.

5 İŞ YERİNE BASKIN: 7 GÖZALTI

Grupların bağlantılı olduğu iş yerlerinin de tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak 30 ekiple harekete geçen Kağıthane polisi; kebapçı, tekel bayii, çiğ köfteci, şarküteri ve tütüncü olan 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 5 tabanca, 1 çelik yelek, kama ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kağıthane'de iş yerlerine silahlı saldırı VİDEO

