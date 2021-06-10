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    Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler

    Kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için yakılan ateş, brandayı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 07:48
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    Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi, Taşlık Sokak’ta saat 05.30 sıralarında kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler ısınmak için ateş yaktı.

    Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü.

    ALEVLER İKİ OTOMOBİLE SIÇRADI

    Kısa sürede büyüyen alevler kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan 34 YM 8982 ve 34 NR 1176 plakalı otomobillere sıçradı.

    O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

    Kağıthane de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler #1

    OTOMOBİLİNİ SON ANDA KURTARDI

    Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki 34 NR 1176 plakalı otomobilin sahibi olay yerine gelerek otomobili yanmaktan son anda kurtardı.

    Otomobilde hasar oluştu.

    Kağıthane de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler #2

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kağıthane de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler #3

    Kağıthane de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler #4

    Kağıthane de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler #5

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