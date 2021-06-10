Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler

Kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için yakılan ateş, brandayı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi, Taşlık Sokak’ta saat 05.30 sıralarında kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler ısınmak için ateş yaktı.

Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü.

ALEVLER İKİ OTOMOBİLE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan 34 YM 8982 ve 34 NR 1176 plakalı otomobillere sıçradı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİLİNİ SON ANDA KURTARDI

Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki 34 NR 1176 plakalı otomobilin sahibi olay yerine gelerek otomobili yanmaktan son anda kurtardı.

Otomobilde hasar oluştu.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.